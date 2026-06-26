Lorenia Valles se registra para coordinar la defensa de la Cuarta Transformación en Sonora

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La senadora con licencia presentó su solicitud ante la dirigencia nacional de Morena y llamó a fortalecer la unidad y la organización territorial en el estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/06/2026 06:15 PM.
En Sonora y editada el 26/06/2026 06:24 PM.