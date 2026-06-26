Lorenia Valles se registra para coordinar la defensa de la Cuarta Transformación en Sonora

“Nuestra responsabilidad es continuar con el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como del gobernador Alfonso Durazo. Legado que debemos conservar con unidad y organización territorial hacia el segundo piso de la Cuarta Transformación en Sonora. Como bien dice Andrés Manuel, ‘lo que importa no es el cargo, sino el encargo’”, expresó la senadora con licencia Lorenia Valles.
Lo anterior durante la presentación de su solicitud de registro para la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, la cual fue recibida por la presidenta nacional de morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlali Hernández Mora.
Gracias a la unidad, al trabajo en territorio y a la confianza del pueblo, en casi 12 años de la fundación de morena como partido político, hemos ganado dos veces la presidencia de la República, la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión; la mayoría de los congresos locales, de los gobiernos de las entidades federativas y de las presidencias municipales, expresó la sonorense desde el World Trade Center de la Ciudad de México.