Llama Salud Sonora a proteger a las mascotas ante las altas temperaturas

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La Secretaría de Salud recomendó mantener a perros y gatos con agua fresca, sombra y evitar su exposición al sol durante las horas de mayor calor para prevenir golpes de calor

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/06/2026 08:08 AM.
En Sonora y editada el 27/06/2026 08:14 AM.