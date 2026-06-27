Llama Salud Sonora a proteger a las mascotas ante las altas temperaturas

Con el aumento de las temperaturas en Sonora, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), hace un llamado a la población a proteger a sus mascotas del calor extremo, ya que también pueden sufrir deshidratación, agotamiento e incluso golpes de calor, poniendo en riesgo su salud y su vida.
El director del Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, doctor Plácido Bernardo Ramírez Uribe, explicó que todas las mascotas son vulnerables a las altas temperaturas, aunque algunas razas son más sensibles, especialmente aquellas con abundante pelaje o características que dificultan la regulación de su temperatura corporal.
Para mantenerlas seguras, es importante que siempre cuenten con un lugar con sombra y suficiente agua limpia y fresca. Durante esta temporada consumen más líquido, por lo que se recomienda revisar constantemente sus recipientes y, de ser posible, colocar más de uno.
Las horas de mayor calor y radiación solar son aproximadamente de las 10:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde. En ese periodo, lo ideal es que las mascotas permanezcan dentro de casa o, si deben estar en el exterior, que tengan un espacio fresco donde resguardarse, como debajo de un árbol o un techo que les proporcione sombra.
Las casitas para mascotas pueden servir como refugio, pero cuando el calor es intenso también pueden calentarse demasiado, por ello es importante observar el comportamiento del animal y asegurarse de que tenga la opción de permanecer en un lugar más fresco.
La SSP recuerda que cuidar a las mascotas durante la temporada de calor también es una forma de proteger a toda la familia. Con agua, sombra y evitando la exposición al sol en las horas de mayor temperatura, es posible prevenir afectaciones graves y mantenerlas sanas y seguras.