Sonora avanza en salud universal: Durazo y Sheinbaum revisan proyectos del IMSS-Bienestar

Para dar seguimiento a los proyectos del sistema IMSS-Bienestar en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la que se presentaron los avances de este modelo de salud universal, gratuito y de calidad para las y los sonorenses.
Durante el encuentro se revisaron los resultados del proceso de federalización de los servicios de salud, que ha permitido concretar la red pública más grande del estado para atender de manera gratuita a más de un millón y medio de personas sin seguridad social.
Entre los proyectos estratégicos presentados destacan la construcción del Hospital Comunitario de Miguel Alemán, el fortalecimiento del Hospital Regional del Río Sonora, la Unidad Integral de Salud Mental, la rehabilitación del Hospital Infantil IMSS Bienestar y el fortalecimiento del Centro Estatal de Oncología, además del impulso a nuevos hospitales y la ampliación de la capacidad instalada en la entidad.
El gobernador Durazo Montaño destacó que Sonora cuenta actualmente con una red integrada por 284 unidades médicas, más de 10 mil 300 trabajadores de la salud y un presupuesto superior a los 7 mil 184 millones de pesos para fortalecer la atención médica en todo el estado.
Asimismo, resaltó los avances en infraestructura hospitalaria, telemedicina, equipamiento, contratación de personal y abasto de medicamentos mediante la estrategia Rutas de la Salud, que ha permitido mantener niveles superiores al 90 por ciento de abastecimiento en las unidades médicas.
Durazo Montaño reiteró que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Sonora continuará consolidando un sistema de salud más fuerte, moderno y cercano a la población, para garantizar que las familias sonorenses tengan acceso a servicios médicos gratuitos, oportunos y de calidad.