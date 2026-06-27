Sonora avanza en salud universal: Durazo y Sheinbaum revisan proyectos del IMSS-Bienestar

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Durante una reunión de trabajo se dio seguimiento a los proyectos de infraestructura hospitalaria, federalización de los servicios de salud y fortalecimiento de la atención médica gratuita en el estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/06/2026 07:26 AM.
En Sonora y editada el 27/06/2026 07:28 AM.