Alfonso Durazo duplica recursos de Agroson tras entregar el crédito número mil

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El gobernador anunció el incremento del presupuesto del programa, que ha colocado más de 144 millones de pesos en financiamientos para fortalecer a pequeños productores de Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/06/2026 12:06 PM.
En Sonora y editada el 30/06/2026 12:08 PM.