Alfonso Durazo duplica recursos de Agroson tras entregar el crédito número mil

Con la entrega número mil del programa de financiamiento Agroson, el gobernador Alfonso Durazo Montaño refrendó su compromiso con las y los pequeños productores del estado, destacando la importancia que cada crédito representa al ser una oportunidad para fortalecer la economía rural, impulsar la producción y mejorar la calidad de las familias sonorenses.
Ante productores de distintas regiones de la entidad, el mandatario estatal anunció que se duplicará el recurso destinado al programa y detalló que se han colocado más de 144 millones de pesos mediante mil créditos del Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora; cada proyecto financiado representa un apoyo para más de un productor, por lo que con la entrega número mil se beneficia en total a 5 mil 800 dedicados a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y apícolas, fortaleciendo la producción de alimentos, leche, miel y otros productos que impulsan el desarrollo económico en la entidad.
Para mí este programa me llena de satisfacción, y en reciprocidad al compromiso que tengo con la gente del campo, hoy anuncio que vamos a duplicar el recurso destinado a este programa, porque no hay mejores manos en las que podamos poner el mucho o poco recurso que tenemos para apoyar a los pequeños productores, indicó.
Gracias a este programa, agregó, las y los productores han podido adquirir equipo, mejorar sus procesos productivos, ampliar sus unidades de trabajo y generar mayor valor a sus productos, contribuyendo al desarrollo económico de las comunidades rurales de Sonora.
El titular del Ejecutivo estatal mencionó que seguirá el impulso de políticas públicas para fortalecer la labor de las y los sonorenses, quienes con su trabajo producen bienestar y desarrollo para todas las familias sonorenses.
Estuvieron presentes: Alejandra López Noriega, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado; Juan Manuel González Alvarado, encargado de despacho de Sagarhpa Sonora; Jorge Fimbres Castillo, subsecretario de ganadería de Sagarhpa; Juan Carlos Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora; Evelyn Trigueras Durón, secretaria ejecutiva del fideicomiso Agroson; y Juan Leyva Mendívil, productor del sur de Sonora.