FGR asegura armas, cargadores y droga durante cateo en Caborca

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La Fiscalía General de la República inició una investigación por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos tras el aseguramiento de armas, metanfetamina, un explosivo y un vehículo en un inmueble de la colonia Infonavit Benito Juárez

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/06/2026 11:18 AM.
En Sonora y editada el 30/06/2026 11:21 AM.