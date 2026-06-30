FGR asegura armas, cargadores y droga durante cateo en Caborca

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Sonora, inició carpeta de investigación en contra de quien o quienes hayan participado en el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Durante un cateo ejecutado en las inmediaciones de la colonia Infonavit Benito Juárez, en Caborca, Sonora, el agente del Ministerio Público Federal (MPF), en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de Servicios Periciales de la institución, localizó y aseguró 23 cargadores para arma de fuego, dos armas de fuego, un vehículo, 13 envoltorios con metanfetamina, una bolsa que contenía diversos cartuchos, un explosivo, tres cascos y un chaleco.
Lo asegurado, incluido el inmueble, está a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de los indicios para deslindar responsabilidades contra quién o quiénes hayan participado en la comisión de los hechos delictivos previstos y sancionados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Con estas acciones, la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial al domicilio Boulevard García Morales kilómetro 9.5, colonia La Manga y de forma anónima al teléfono 6622-89-70-45 de la Ventanilla Única de Atención y/o al correo electrónico vua.sonora@fgr.org.mx.