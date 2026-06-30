Isssteson fortalece el programa “Médico en Casa” con mayor cobertura en Sonora

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A tres años de su creación, el programa suma 815 derechohabientes atendidos en sus hogares y amplía su alcance para brindar atención médica a personas con movilidad limitada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/06/2026 11:43 AM.
En Sonora y editada el 30/06/2026 11:48 AM.