Isssteson fortalece el programa “Médico en Casa” con mayor cobertura en Sonora

El Gobierno de Sonora, a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), informó que, a tres años de su creación, el programa “Médico en Casa” suma 815 derechohabientes que reciben atención médica directamente en su hogar.
Lo anterior debido a que, por condiciones de salud, estos pacientes no pueden trasladarse a su CIAS, módulo u hospital más cercano, por lo que un grupo multidisciplinario del Instituto, integrado por profesionales médicos, de enfermería, químico-biólogos, psicólogos y nutriólogos, realiza visitas continuas a sus hogares, dando seguimiento a su salud y atendiendo necesidades de medicamentos y estudios.
Con el respaldo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, así como el compromiso y alianza con la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el programa “Médico en Casa” se lleva a cabo en 12 ciudades de Sonora, con la reciente incorporación de Nogales y Magdalena a dicha cobertura.
La ampliación de este programa se realizó en la ciudad fronteriza de Nogales, en un evento encabezado por el director general de Isssteson, Héctor Manuel Esparza Ledezma, y el secretario general de la Sección 54, Javier Ceballos Corral, así como autoridades locales, directivos y personal del Instituto y del sector educativo.
Actualmente, “Médico en Casa” se encuentra activo en Hermosillo, Guaymas-Empalme, Cajeme, Navojoa, Huatabampo, Cananea, Agua Prieta, Naco, Caborca, San Luis Río Colorado, Nogales y Magdalena, atendiendo también regiones aledañas.