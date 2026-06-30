Lorenia Valles inicia en el norte de Sonora su recorrido por la Defensa de la Transformación

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La senadora con licencia comenzó actividades en Caborca y Sonoyta, donde realizó recorridos casa por casa y sostuvo una asamblea con liderazgos de la región

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/06/2026 11:53 AM.
En Sonora y editada el 30/06/2026 11:58 AM.