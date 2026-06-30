Lorenia Valles inicia en el norte de Sonora su recorrido por la Defensa de la Transformación

Desde el norte de Sonora, la senadora de la República con licencia Lorenia Valles arrancó sus actividades como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.
Una vez más, estaré recorriendo los municipios de mi querido Sonora. El desierto, la frontera, la costa, los valles y la sierra… en cada región vive gente honesta y trabajadora que contribuye a la riqueza de nuestro estado y a la identidad sonorense, expresó.
Nuestro movimiento se forjó casa por casa, distribuyendo el periódico Regeneración y platicando con la gente sobre la situación del país. Ahora, el compromiso es informarle sobre los avances de la Cuarta Transformación y cómo aportan a su calidad de vida, por ejemplo, alrededor de 21,500 caborquenses reciben un programa de bienestar, dijo.
Sonoyta es un lugar estratégico para el desarrollo económico de nuestro estado. Tanto la presidenta de la República como el gobernador Alfonso Durazo tienen presente la importancia de este municipio fronterizo. La nueva obra de conservación de la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado favorecerá a muchas personas que se desplazan todos los días.