Secretaría de Salud de Sonora promueve tratamientos gratuitos para prevenir el VIH

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), informa que el VIH sigue siendo un importante problema de salud en el mundo, pero hoy existen mejores formas de prevenirlo, detectarlo y tratarlo.
Por ello, se promueve el acceso a métodos preventivos como la profilaxis preexposición (PrEP) y postexposición (PEP), que ayudan a reducir el riesgo de adquirir la infección por el VIH.
La PrEP es un medicamento que se toma antes de una posible exposición al virus. Está dirigida principalmente a personas que, por sus condiciones de vida, cuentan con mayor riesgo de adquirir la infección.
La PEP es un tratamiento de emergencia que se usa después de una posible exposición, como relaciones sin protección, personas afectadas por violencia sexual o accidentes ocupacionales en personal de salud. Este debe iniciarse dentro de las primeras 72 horas después de la posible exposición al virus.
Ambas opciones son gratuitas en los servicios de salud y forman parte de las acciones para prevenir el VIH, protegiendo el derecho a la salud.
La SSP invita a la población a informarse y acudir a los servicios de salud. Recuerda la importancia del uso del condón de manera consistente en todas tus relaciones sexuales, así como informarte y utilizar las distintas estrategias para prevenir, cuidarte y disfrutar.