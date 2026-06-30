Secretaría de Salud de Sonora promueve tratamientos gratuitos para prevenir el VIH

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La dependencia estatal invita a la población a conocer la PrEP y la PEP, estrategias preventivas disponibles de manera gratuita en los servicios de salud para reducir el riesgo de adquirir el VIH

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/06/2026 11:28 AM.
En Sonora y editada el 30/06/2026 11:31 AM.