SSP Sonora refuerza acciones contra la rickettsia con fumigación y desparasitación

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La Secretaría de Salud ha intervenido más de dos mil 700 viviendas y desparasitado cerca de dos mil 400 perros en más de 340 colonias prioritarias para reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/06/2026 11:36 AM.
En Sonora y editada el 30/06/2026 11:41 AM.