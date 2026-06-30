SSP Sonora refuerza acciones contra la rickettsia con fumigación y desparasitación

Como parte de la estrategia permanente para proteger la salud de la población, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), mantiene acciones integrales de prevención y control de la rickettsia en distintos municipios de Sonora, mediante brigadas que realizan labores de fumigación, desparasitación y promoción de la salud.
Durante el presente año, la dependencia ha fumigado más de dos mil 700 viviendas y ha desparasitado aproximadamente dos mil 400 perros, intervenciones que se han llevado a cabo en más de 340 colonias consideradas prioritarias por sus factores de riesgo.
Estas acciones se complementan con recorridos casa por casa para promover el saneamiento de patios, la eliminación de cacharros, maleza y objetos en desuso que puedan favorecer la presencia de garrapatas, así como con actividades de educación para la salud dirigidas a las familias.
La Secretaría de Salud recordó que la prevención también depende de la participación ciudadana, por lo que recomendó mantener los patios limpios y libres de maleza, revisar periódicamente a perros y gatos para detectar garrapatas, bañarlos de forma regular y utilizar productos veterinarios para su desparasitación externa.
Asimismo, exhortó a la población a permitir el acceso del personal de salud debidamente identificado cuando realice acciones preventivas en las colonias, ya que estas actividades contribuyen a disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad.
La dependencia reiteró que, ante la presencia de síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor muscular o la aparición de manchas en la piel, después del contacto con garrapatas, es fundamental acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana y evitar la automedicación, ya que la atención médica oportuna es clave para un tratamiento exitoso.