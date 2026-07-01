Alfonso Durazo inicia construcción del CBTA 337 para ampliar la cobertura de bachillerato en Sonora

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Con una inversión de 50 millones de pesos, el nuevo plantel ofrecerá tres carreras técnicas y forma parte de la estrategia para crear casi cinco mil nuevos espacios de educación media superior en el estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/07/2026 10:39 AM.
En Sonora y editada el 01/07/2026 10:48 AM.