Alfonso Durazo inicia construcción del CBTA 337 para ampliar la cobertura de bachillerato en Sonora

Con el arranque de la construcción del nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 337, por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), como parte de la Estrategia Nacional de Bachillerato de la presidenta Claudia Sheinbaum, más jóvenes sonorenses tendrán la oportunidad de estudiar cerca de casa.
Acompañado por autoridades educativas, el mandatario estatal destacó que esta obra representa una inversión de 50 millones de pesos y responde a una necesidad de miles de familias que buscan una preparatoria cercana, moderna y con opciones de formación técnica para que sus hijas e hijos puedan construir un mejor futuro, sin tener que recorrer largas distancias.
Con estas instalaciones vamos a ampliar la cobertura, obviamente de la educación media superior, vamos a reducir la brecha de acceso educativo en zonas rurales y pre urbanas. Aquí estamos en la orilla de la ciudad, pero estamos colindantes con una escuela secundaria, que muy probablemente una buena parte de esos estudiantes van a pasar de aquellas instalaciones a las que vamos a construir el día de hoy, comentó el gobernador Durazo.
Esta obra será realizada a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, con una inversión estimada de 50 millones de pesos y contempla nueve aulas, un laboratorio de ciencias, un laboratorio de cómputo, tres talleres, oficinas administrativas, módulos sanitarios para estudiantes, administrativos y director, cancha multifuncional cubierta, espacios recreativos, áreas verdes de acuerdo con el clima y plaza cívica, así como equipamiento básico y especializado.
El CBTA No. 337 ofrecerá carreras técnicas de: Técnico en Mecatrónica; Técnico en Soporte y Gestión de Tecnologías Informáticas; y Técnico en Economía Circular.
Una vez concluida la obra en su totalidad, en este plantel podrá atender hasta 360 estudiantes en el turno matutino, con la posibilidad de abrir el turno vespertino para atender a 720 estudiantes.
Este proyecto forma parte de la estrategia educativa que impulsan el gobernador Alfonso Durazo y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar la cobertura del nivel medio superior en Sonora. Con una inversión de 328.5 millones de pesos, se crearán cuatro mil 920 nuevos espacios educativos en distintos municipios del estado mediante nuevos planteles y la ampliación de escuelas ya existentes.