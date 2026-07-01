Alfonso Durazo recibe reconocimiento de la Guardia Nacional; destaca mejora en seguridad en Sonora

Por su respaldo, compromiso con la seguridad y participación activa en la creación de la Guardia Nacional, el gobernador Alfonso Durazo Montaño recibió un reconocimiento de parte de la institución como testimonio de gratitud por su invaluable apoyo para la entrada en funciones de la corporación en 2019, acto que representó un paso fundamental en la transformación nacional en materia de paz y seguridad.
En el marco del séptimo aniversario de la Guardia Nacional, el mandatario estatal destacó que, al inicio de su administración, Sonora ocupaba el cuarto lugar nacional en incidencia criminal de alto impacto y que, gracias al trabajo coordinado entre instituciones de seguridad y la presencia estratégica de la Guardia Nacional, hoy la entidad se ubica en el lugar 17 a nivel país.
Sonora se encuentra en el lugar 17 y eso no sería posible sin el respaldo de instituciones extraordinarias, el Ejército, la Marina, la Fiscalía General, pero de manera muy particular de la Guardia Nacional que tiene presencia dominante en las calles y en el territorio de nuestro estado, subrayó.
Recordó que, desde su responsabilidad en el Gobierno de México, fue testigo directo del proceso de construcción de esta corporación, que en apenas tres meses logró sentar sus bases constitucionales, jurídicas, administrativas y operativas para desplegar más de 52 mil elementos en todo el país, lo que calificó como una hazaña institucional sin precedentes.
Destacó que en Sonora la coordinación permanente entre la Guardia Nacional, Ejército, Marina, fiscalías y corporaciones estatales ha permitido avanzar de manera firme en la reducción de delitos de alto impacto y en la recuperación de condiciones de paz para las familias sonorenses.
Por su parte, el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Sonora, Anastasio Santos Álvarez, resaltó la evolución de esta institución, que actualmente cuenta con más de 130 mil efectivos a nivel nacional y más de dos mil 600 desplegados en territorio sonorense, con presencia estratégica en carreteras, aeropuertos, recintos fiscales y regiones prioritarias.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño reiteró que la seguridad se construye con unidad, coordinación y voluntad política, y reconoció el compromiso, disciplina y entrega de la Guardia Nacional para proteger la vida, integridad y el patrimonio de las y los sonorenses.