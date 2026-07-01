Alfonso Durazo recibe reconocimiento de la Guardia Nacional; destaca mejora en seguridad en Sonora

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En el marco del séptimo aniversario de la institución, el gobernador destacó que Sonora pasó del cuarto al lugar 17 nacional en incidencia de delitos de alto impacto gracias al trabajo coordinado en materia de seguridad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/07/2026 11:00 AM.
En Sonora y editada el 01/07/2026 11:02 AM.