Mas de 46 mil personas respaldan programas de la 4T, afirma Lorenia Valles

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La senadora con licencia afirmó que los programas sociales, el incremento al salario mínimo y las obras de infraestructura han fortalecido el bienestar de las familias sonorenses

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/07/2026 01:36 PM.
En Sonora y editada el 01/07/2026 01:38 PM.