Mas de 46 mil personas respaldan programas de la 4T, afirma Lorenia Valles

“La Cuarta Transformación ha impulsado importantes beneficios para las familias mexicanas mediante el incremento al salario mínimo, los programas para el bienestar y la construcción de escuelas, hospitales y carreteras en las regiones que más lo necesitan. Tan solo en San Luis Río Colorado, más de 46 mil 500 personas reciben el respaldo de algún programa social”, afirmó la senadora con licencia Lorenia Valles.
Durante su participación en la asamblea “Por la Defensa de la Soberanía Nacional”, realizada en San Luis Río Colorado, la sonorense agradeció a los liderazgos regionales así como a las mujeres y hombres que se han sumado al proyecto de la Cuarta Transformación.
Esta mañana realicé un recorrido casa por casa en Puerto Peñasco y, al llegar a tierras sanluisinas, confirmé como siempre que existe un amplio respaldo a la Cuarta Transformación. En cada hogar que visité escuché el reconocimiento de las familias a los avances de este proyecto, porque, como nunca antes, se ha priorizado su bienestar y el de sus familias, expresó.
La transformación es una tarea permanente porque el bienestar del pueblo y la defensa de nuestra soberanía no pueden esperar. Nuestro ejemplo es la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recientemente regresó a este municipio, junto con el gobernador Alfonso Durazo, para supervisar los avances del Hospital General de Zona del IMSS, una obra que beneficiará a más de 128 mil personas. Ese es el sello de la Cuarta Transformación, concluyó.