Capturan en Hermosillo a “El Bomba”, presunto segundo al mando de célula criminal

Fue detenido en Hermosillo Jesús Adrián “N”, alias “Bomba”, identificado como segundo al mando de una célula generadora de violencia en el estado. Cuenta con 10 órdenes de aprehensión vigentes: 8 por desaparición cometida por particulares y 2 por homicidio calificado. Además, existe otra orden de aprehensión por homicidio calificado en proceso de obtención.
La detención se logró como resultado de un operativo conjunto entre la SSPC y la AMIC. Durante la acción se aseguraron un arma de fuego, narcóticos y un vehículo.
Seguiremos trabajando de manera coordinada hasta recuperar plenamente la paz y la tranquilidad de las familias sonorenses.