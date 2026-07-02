Capturan en Hermosillo a “El Bomba”, presunto segundo al mando de célula criminal

...

Jesús Adrián “N”, alias “El Bomba”, fue detenido durante un operativo conjunto de la SSPC y la AMIC; enfrenta 10 órdenes de aprehensión por desaparición y homicidio, además de otra más en proceso

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/07/2026 11:45 AM.
En Sonora y editada el 02/07/2026 11:49 AM.