Lleva Durazo apoyos, maquinaria y becas a municipios del noroeste de Sonora

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El gobernador encabezó una gira por Trincheras y Cucurpe, donde entregó servicios de Sonora Atiende, una retroexcavadora, un recolector de basura y becas del programa Sonora de Oportunidades para fortalecer el desarrollo regional

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/07/2026 11:15 AM.
En Sonora y editada el 02/07/2026 11:19 AM.