Lleva Durazo apoyos, maquinaria y becas a municipios del noroeste de Sonora

Las familias de los municipios del noroeste del estado se vieron beneficiadas con la entrega de apoyos directos Gobierno de Sonora, como parte de una jornada de trabajo regional para llevar servicios gratuitos de Sonora Atiende a distintas comunidades, y becas del programa Sonora de Oportunidades, refrendando así el compromiso de acercar la respuesta del gobierno a todas y todos los sonorenses.
En Trincheras, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, acompañado de presidentes municipales de esa región, destacó que su administración mantiene una gestión de territorio cercana a la ciudadanía. Desde el inicio de Sonora Atiende, en mayo de 2025, se han realizado más de 123 jornadas en Hermosillo y distintos municipios de la entidad, acercando de manera gratuita trámites, servicios y programas de salud, Registro Civil, vivienda, asistencia social y orientación ciudadana, para beneficiar principalmente a familias en condición de vulnerabilidad.
Como parte del respaldo que el gobernador ha otorgado a los municipios rurales del estado, durante la gira entregó al Ayuntamiento de Trincheras una retroexcavadora con una inversión superior a un millón 146 mil pesos, equipo que permitirá al municipio fortalecer los trabajos de rehabilitación de calles, mejorar la prestación de los servicios públicos y atender con mayor eficiencia las necesidades de la población.
Desde el gobierno del estado tenemos mayor capacidad de respuesta, que pongo invariablemente al servicio de las y los presidentes municipales, porque cuando ellos demandan algo, la respuesta que dé el gobierno se traduce en un beneficio de la comunidad, y eso es lo que a mí me interesa, indicó.
De igual forma, entregó un recolector de basura, con una inversión de dos millones 557 mil 800 pesos, con lo cual se fortalece la capacidad operativa del municipio para brindar mejores servicios públicos a la población.
Estuvieron presentes: Rafael Murrieta Mata, presidente municipal de Trincheras; Edgar Palomino, presidente municipal de Cucurpe; Paulina Ocaña Encinas, jefa de la Oficina del Ejecutivo del Estado; Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, diputado federal; María Alicia Gaytán Sánchez, diputada local; José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud en Sonora; Melitón Sánchez, coordinador general de Cecop; Beatriz Cota Ponce, encargada de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura; Abraham Sierra, director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo; Jesús Antonio Pujol, diputado federal; y Eduardo Quiroga, diputado local.