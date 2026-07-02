Lorenia Valles recuerda triunfo de 2018 y destaca el inicio de la Cuarta Transformación

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La senadora con licencia afirmó que la victoria de Andrés Manuel López Obrador representó el triunfo del pueblo sobre el neoliberalismo y recordó que ese mismo año fue electa diputada federal por el Distrito 3 de Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/07/2026 11:28 AM.
En Sonora y editada el 02/07/2026 11:30 AM.