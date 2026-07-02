Lorenia Valles recuerda triunfo de 2018 y destaca el inicio de la Cuarta Transformación

“La victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador representa una victoria del pueblo de México contra los gobiernos neoliberales del PRIAN, cuyo legado fue la pobreza, las desigualdades y la violencia que afectó por décadas la vida de la gente. Pero aquel domingo 1 de julio de 2018 revivió la esperanza en el porvenir”, declaró la senadora con licencia Lorenia Valles.
Valles Sampedro recordó que ese mismo día ella también ganó la elección democrática como representante del Distrito 3 de Sonora en la Cámara de Diputados, siendo parte de la Coalición “Juntos Haremos Historia”.
En la jornada electoral de 2018, gané la diputación federal de mayoría relativa con 71,429 votos, con la cual el pueblo de Sonora me dio la confianza para representarlo en la Cámara de Diputados y, desde esa trinchera, contribuir al cumplimiento de los compromisos de campaña del presidente López Obrador, quien estableció las bases de la Cuarta Transformación que hoy continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum, reconoció.
He estado reflexionando sobre el movimiento al que me sumé hace 30 años y que, luego, se convirtió en el proyecto de la Cuarta Transformación. Retomé la lectura del penúltimo libro de Andrés Manuel porque ahí dice todo: los orígenes de su liderazgo y del movimiento que creó; las luchas contra el viejo régimen, incluidos el proceso de desafuero y los fraudes electorales para evitar su llegada a la presidencia; y desde luego, las victorias democráticas, como cuando más de 30 millones de mexicanas y mexicanos eligieron el cambio verdadero, finalizó.