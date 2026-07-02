Policía Estatal detuvo a más de 500 personas y aseguró 23 mil dosis de droga en junio

Grupos operativos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) que se encuentran desplegados en acciones estratégicas por municipio, registraron durante el mes de junio a 509 personas por delito, 133 puestas a disposición del juez calificador y 11 más por órdenes de aprehensión, además de aseguramientos por materia prohibida y vehículos robados.
Con los patrullajes de vigilancia y la atención a la denuncia en colonias, durante el mismo periodo, en acciones coordinadas con los tres niveles de gobierno, han logrado incautar 50 armas de fuego, mil 333 cartuchos de diversos calibres y 79 cargadores.
Al hacer frente al combate al narcomenudeo, la Policía Estatal realizó el aseguramiento de 23 mil 654 dosis de narcóticos, principalmente por metanfetamina; además, lograron el aseguramiento de 152 vehículos, de los cuales 81 contaban con reporte de robo.
La corporación se ha mantenido firme en los municipios, atendiendo las denuncias ciudadanas y fortaleciendo la estrategia de seguridad en colaboración con las autoridades de seguridad municipal, estatal y federal, reiterando el llamado a la denuncia anónima a la línea 089 y 9-1-1 para emergencias.
Por su parte, la división de Seguridad en Carreteras de la PESP continúa en los caminos de Sonora, mientras que el grupo especializado de Operaciones Fronterizas patrulla los municipios del norte de Sonora y Proximidad Ciudadana acude a las escuelas que continúan con los últimos días del cierre escolar para promover la cultura de la paz y fortalecer la labor de los Promotores por la Paz.