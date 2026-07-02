Policía Estatal detuvo a más de 500 personas y aseguró 23 mil dosis de droga en junio

...

La PESP informó que durante el mes de junio realizó 509 detenciones por diversos delitos, además del aseguramiento de armas, vehículos con reporte de robo y miles de dosis de narcóticos en operativos desplegados en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/07/2026 10:55 AM.
En Sonora y editada el 02/07/2026 11:02 AM.