Capacitan a policías estatales en primeros auxilios psicológicos para atender crisis emocionales

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Elementos de la PESP recibieron formación especializada por parte de la Secretaría de Salud para brindar apoyo emocional inmediato y una atención más humana a personas que enfrentan situaciones de emergencia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/07/2026 10:51 AM.
En Sonora y editada el 03/07/2026 10:54 AM.