Capacitan a policías estatales en primeros auxilios psicológicos para atender crisis emocionales

Para brindar una atención humana, oportuna y empática a personas que atraviesan situaciones de crisis, emergencia o eventos traumáticos, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) participaron en el curso de Primeros Auxilios Psicológicos impartido por la Secretaría de Salud.
La preparación constante de las y los oficiales refleja el compromiso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con un modelo de seguridad pública más cercano, profesional, sensible y con base en el respeto a los derechos humanos de las personas.
En esta capacitación a cargo del personal de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, participaron alrededor de 35 policías estatales, en la que se abordaron temas que complementan su labor operativa y refuerzan su compromiso con la protección integral de la ciudadanía.
El taller dirigido a primeros respondientes tiene el objetivo de ofrecer herramientas para dar apoyo emocional inmediato a las personas que están ante una crisis y con ello reducir el estrés, sufrimiento emocional y promover el funcionamiento adaptativo durante la situación para evitar una complicación psicológica en un futuro.
Con los conocimientos adquiridos, la corporación favorece las competencias profesionales que les permite brindar una respuesta más humana, empática y efectiva durante las intervenciones cotidianas que realizan.
De igual forma, con este apoyo de la Secretaría de Salud se contribuye a la prevención de riesgos y al fortalecimiento del vínculo entre la corporación policial y la comunidad.