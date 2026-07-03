Condenan a seis hombres por acopio de armas de uso exclusivo del Ejército en Sonora

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La Fiscalía General de la República obtuvo sentencias de hasta ocho años y seis meses de prisión contra seis personas detenidas en Caborca con un arsenal integrado por fusiles, cartuchos, cargadores y equipo táctico

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/07/2026 10:29 AM.
En Sonora y editada el 03/07/2026 10:33 AM.