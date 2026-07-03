Condenan a seis hombres por acopio de armas de uso exclusivo del Ejército en Sonora

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria contra seis personas al acreditar su participación en los delitos de acopio de armas de fuego, portación de arma de fuego, posesión de armas, cartuchos y cargadores para arma de fuego, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Tras realizar diversas diligencias, el agente del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Sonora aportó los medios de prueba necesarios ante el juez, quien en procedimiento abreviado dictó una pena de ocho años de prisión y 355 días de multa para Salvador “N”, Raúl “N” y Antonio “N”, y dictó una pena de ocho años seis meses de prisión y una multa de 377 días contra Juan “N”, Marco “N” y José “N”.
De acuerdo con los hechos, en las inmediaciones de la playa El Desemboque, en Caborca, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) detuvieron a seis personas armadas cuando viajaban a bordo de un vehículo.
Al momento de la detención, las autoridades aseguraron seis armas de fuego tipo fusil y cuatro armas de fuego adicionales; 712 cartuchos útiles de diversos calibres, 49 cargadores, siete casquillos percutidos de diversos calibres e igual número de chalecos tácticos, además de un casco, dos mochilas y cinco cámaras de videograbación.
Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial al domicilio Boulevard García Morales kilómetro 9.5, colonia La Manga y de forma anónima al teléfono 6622-89-70-45 de la Ventanilla Única de Atención y/o al correo electrónico vua.sonora@fgr.org.mx.