Lorenia Valles destaca obras y desarrollo para el norte de Sonora con la Cuarta Transformación

Desde el municipio de Santa Ana, Sonora, en el marco de la asamblea “Por la defensa de la soberanía”, Lorenia Valles declaró que los municipios del norte de Sonora han sido beneficiados con los gobiernos de la Cuarta Transformación.
Con la Cuarta Transformación se está viviendo un gran momento en Sonora, gracias al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo. Además del aumento al salario mínimo que se refleja en la economía de los hogares, se están impulsando diferentes acciones que ya están contribuyendo al desarrollo económico y al bienestar social de la región, dijo.
En la 4T, cada obra de infraestructura prioriza el bienestar. La rehabilitación de la carretera federal 15 en el tramo que conecta a Santa Ana con Hermosillo, que recientemente fue anunciada por el gobernador Alfonso Durazo, así como la construcción del tren que irá de la Ciudad de México a Nogales, garantizarán la movilidad segura de las personas que se desplazan por esta zona, aseguró.
El T-MEC favorece a la región de América del Norte, fortaleciendo las industrias estratégicas, el comercio y la creación de empleos en los tres países. Este acuerdo es esencial para que Sonora siga creciendo como estado fronterizo y ruta comercial hacia Estados Unidos, país que representa más del 80% de nuestro comercio. Contamos con el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y de nuestro gobernador.