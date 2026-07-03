Lorenia Valles destaca obras y desarrollo para el norte de Sonora con la Cuarta Transformación

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Desde Santa Ana, la senadora con licencia afirmó que las inversiones en infraestructura, el incremento al salario mínimo y los proyectos estratégicos impulsan el bienestar y el crecimiento económico de la región

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/07/2026 11:04 AM.
En Sonora y editada el 03/07/2026 11:07 AM.