Salud Sonora pide evitar remedios caseros ante picaduras de araña o alacrán

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), hace un llamado a la población a no utilizar remedios caseros cuando una persona sufra la picadura de una araña o un alacrán, ya que pueden dificultar el diagnóstico y retrasar el tratamiento adecuado.
Ante una picadura, lo más importante es mantener la calma, llamar al 911 para recibir orientación y acudir de inmediato a la unidad médica más cercana, donde el personal de salud valorará al paciente y, de ser necesario, aplicará el antiveneno para neutralizar el efecto del veneno.
Es importante evitar prácticas como tomar leche, colocar ajo, pomadas, sustancias o cualquier otro remedio casero sobre la herida. Estas acciones no eliminan el veneno y pueden interferir con la atención médica.
La SSP recordó que todas las picaduras de arañas y alacranes deben ser atendidas por personal médico, ya que algunas pueden provocar complicaciones que requieren tratamiento oportuno.
La prevención y la atención oportuna pueden marcar la diferencia. Ante cualquier picadura de araña o alacrán, evita la automedicación y los remedios caseros, sigue las recomendaciones de los servicios de emergencia y busca atención médica inmediata.