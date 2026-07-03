Salud Sonora pide evitar remedios caseros ante picaduras de araña o alacrán

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La Secretaría de Salud exhortó a la población a no automedicarse ni aplicar sustancias sobre la herida y acudir de inmediato a una unidad médica para recibir el tratamiento adecuado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/07/2026 10:58 AM.
En Sonora y editada el 03/07/2026 11:01 AM.