Sonora incrementa 33.8% sus exportaciones mineras y se ubica entre los líderes nacionales

...

El estado alcanzó 988.7 millones de dólares en exportaciones mineras durante el primer trimestre de 2026, consolidándose como el cuarto mayor exportador del país, según datos del INEGI

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/07/2026 11:17 AM.
En Sonora y editada el 03/07/2026 11:24 AM.