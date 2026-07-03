Sonora incrementa 33.8% sus exportaciones mineras y se ubica entre los líderes nacionales

Como resultado de la estrategia de desarrollo económico impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, Sonora registró un crecimiento anual de 33.8% en sus exportaciones mineras durante el primer trimestre de 2026, posicionando al estado dentro de las primeras cinco entidades con mayor valor aportado en este rubro, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En los primeros tres meses del año, las exportaciones mineras de la entidad alcanzaron 988.7 millones de dólares, cifra superior a los 739.1 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2025, lo que coloca al estado en el cuarto lugar nacional, y refleja el fortalecimiento de una de las actividades productivas estratégicas para la economía sonorense.
El mandatario estatal destacó que, además, Sonora continúa consolidándose como “el corazón minero de México”, al ocupar el primer lugar en producción minera. Estos resultados son reflejo de las políticas públicas orientadas a mantener un estado competitivo, con condiciones favorables para la inversión, el desarrollo industrial y la generación de empleos de calidad.
Seguimos consolidando a Sonora como un referente nacional en minería y desarrollo económico. El crecimiento de nuestras exportaciones confirma que las acciones para fortalecer la competitividad del estado, atraer inversiones y aprovechar nuestras ventajas estratégicas están dando resultados en beneficio de las y los sonorenses, expresó.
El crecimiento del sector minero responde al impulso de proyectos estratégicos y al fortalecimiento del ecosistema productivo estatal, consolidando a Sonora como líder nacional en la producción de minerales estratégicos y un actor clave para industrias de alto valor como la electromovilidad, la transición energética y la manufactura avanzada.
El Gobierno de Sonora reafirma su compromiso de continuar promoviendo condiciones que impulsen el crecimiento económico, la atracción de inversiones y el desarrollo responsable del sector minero, con el objetivo de generar mayores oportunidades y bienestar para las familias sonorenses.