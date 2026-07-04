Durazo fortalece programa que lleva a estudiantes sonorenses a capacitarse en Taiwán

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El gobernador destacó que ya son dos generaciones de universitarios las que han recibido formación en semiconductores y electromovilidad, mientras una tercera iniciará su intercambio en septiembre

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/07/2026 08:19 AM.
En Sonora y editada el 04/07/2026 08:24 AM.