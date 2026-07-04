Durazo fortalece programa que lleva a estudiantes sonorenses a capacitarse en Taiwán

El gobernador Alfonso Durazo Montaño consolidó el Programa de Movilidad Estudiantil en Taiwán como uno de los principales instrumentos para la formación de capital humano especializado en sectores estratégicos, al concretar la participación de dos generaciones, y una más que está por iniciar el intercambio en septiembre próximo, integradas por 30 estudiantes universitarios sonorenses cada una.
Como parte del eje de desarrollo de talento humano del Plan Sonora de Energías Sostenibles, el mandatario estatal destacó que los jóvenes han recibido en el extranjero capacitación e investigación de alto nivel en electromovilidad y semiconductores. Esta iniciativa representa una apuesta estratégica para preparar a las nuevas generaciones en áreas de alta especialización tecnológica, con el objetivo de posicionar a Sonora como referente nacional e internacional en innovación, manufactura avanzada y atracción de inversiones.
El gobernador Durazo informó que la segunda generación de estudiantes concluyó recientemente su estancia académica y de investigación en Taiwán y regresó esta semana a Hermosillo, tras permanecer durante 10 meses en instituciones educativas y centros especializados de una de las regiones más avanzadas del mundo en materia de semiconductores y electromovilidad.
Estamos construyendo el talento que requiere el futuro de Sonora. Las y los jóvenes que participan en este programa regresan con conocimientos, experiencia internacional y capacidades especializadas que serán fundamentales para consolidar el desarrollo tecnológico y económico que impulsamos a través del Plan Sonora, expresó.
El gobernador Durazo subrayó que este esfuerzo forma parte de la visión de largo plazo de su administración para formar profesionales altamente capacitados, capaces de responder a las necesidades de las industrias del futuro y de convertir a Sonora en un polo estratégico para el desarrollo de tecnologías avanzadas.