Gobierno de Sonora inaugura nuevos Centros DIF Pilares en Etchojoa y Huatabampo

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Los espacios ofrecerán talleres, capacitación, actividades deportivas, culturales y servicios de salud para fortalecer el desarrollo integral de las familias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/07/2026 08:24 AM.
En Sonora y editada el 04/07/2026 08:39 AM.