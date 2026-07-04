Gobierno de Sonora inaugura nuevos Centros DIF Pilares en Etchojoa y Huatabampo

El Gobierno de Sonora, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora), en coordinación con los sistemas DIF municipales, inauguró los Centros de Desarrollo Comunitario “DIF Pilares” en los municipios de Etchojoa y en la comunidad de Etchoropo en Huatabampo, espacios destinados a impulsar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes, personas adultas y personas mayores.
La apertura de estos espacios fue respaldada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, como parte de las principales acciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer el desarrollo comunitario en los municipios, acercando oportunidades de aprendizaje, capacitación, recreación y bienestar a las familias que más lo necesitan.
La inauguración de los Centros DIF Pilares estuvo encabezada por Diana Cecilia Zazueta Almada, encargada de despacho del Sistema DIF Sonora, en coordinación con autoridades municipales. Estos espacios brindarán a la población acceso cercano a servicios educativos, sociales, culturales, económicos, de salud e integración social, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, su funcionamiento se fortalecerá mediante la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno para ampliar las oportunidades de desarrollo en las comunidades.
A través de los Centros DIF Pilares se ofrecerán talleres, cursos, capacitaciones y pláticas organizadas en cinco ejes de atención: Educación, para disminuir el rezago educativo y acercar herramientas tecnológicas; Economía, mediante la capacitación para el trabajo, el emprendimiento y el autoempleo; Deporte, promoviendo la activación física y el desarrollo integral; Cultura y Paz, impulsando actividades artísticas, culturales y de convivencia comunitaria; y Salud, con acciones de promoción de estilos de vida saludables, atención primaria, salud mental y prevención de adicciones.
La apertura de ambos centros se desarrolló en un ambiente inspirado en Mundial Social 2026, una iniciativa que promueve la convivencia, la inclusión y la participación comunitaria a través del deporte.