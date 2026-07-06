Durazo pone en marcha programa de paneles solares para reducir hasta 70% el recibo de luz

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El programa Techos Solares para el Bienestar iniciará en Hermosillo con la instalación de sistemas fotovoltaicos en viviendas de familias vulnerables, como parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/07/2026 10:19 AM.
En Sonora y editada el 06/07/2026 10:21 AM.