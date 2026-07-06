Durazo pone en marcha programa de paneles solares para reducir hasta 70% el recibo de luz

Para reducir el gasto en electricidad de las familias de mayor vulnerabilidad y ampliar el acceso a energías limpias, el gobernador Alfonso Durazo Montaño puso en marcha el programa Techos Solares para el Bienestar, mediante la firma de convenios de colaboración entre el Gobierno de Sonora y el Gobierno de México.
El mandatario estatal explicó que esta estrategia permitirá instalar paneles solares en viviendas de familias sonorenses, con lo que podrán disminuir hasta en un 70 por ciento el costo de su recibo de energía eléctrica, además de fortalecer la transición hacia un modelo energético más sustentable.
El Plan Sonora demuestra que la transición energética también puede ser una política de justicia social. Con Techos Solares para el Bienestar llevaremos energía limpia a los hogares que más lo necesitan, para que las familias paguen menos por la electricidad y ese ahorro se traduzca en una mejor calidad de vida, destacó el gobernador Alfonso Durazo.
Como parte del arranque del programa se firmaron dos convenios específicos de colaboración: uno entre la Secretaría de Energía (SENER) y la Secretaría de Bienestar del Estado de Sonora, y otro entre la SENER y la Secretaría de Economía y Turismo del Estado de Sonora, con el propósito de coordinar acciones para la implementación de proyectos estratégicos de energía sostenible.
El programa es resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Energía, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Economía y Turismo y el Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (Codeso), para ampliar el acceso a tecnologías de energía limpia que generen beneficios directos para la economía familiar.
La estrategia comenzará en Hermosillo, donde ya iniciaron los trabajos para la instalación de los primeros sistemas fotovoltaicos en viviendas de familias beneficiarias.
Con esta acción, el gobernador Alfonso Durazo fortalece el Plan Sonora de Energías Sostenibles al llevar los beneficios de la energía solar a quienes más lo necesitan, reduciendo el gasto de los hogares, impulsando el uso de energías limpias y mejorando la calidad de vida de las familias sonorenses.