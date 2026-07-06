Sonora estrenará vuelo directo entre Hermosillo y el AIFA con Mexicana

Con las gestiones encabezadas por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, Sonora continúa ampliando su conectividad aérea con la apertura de la nueva ruta de Mexicana que enlazará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Hermosillo a partir del próximo 20 de julio, fortaleciendo el turismo, la actividad económica y las oportunidades de inversión para el estado.
El mandatario estatal destacó que este nuevo vuelo representa un paso más en la estrategia de su administración para acercar a Sonora con los principales centros de desarrollo del país y facilitar la movilidad de visitantes, empresarios y familias.
Estamos construyendo un Sonora mejor conectado y con mayores oportunidades. Cada nueva ruta aérea significa más turismo, más inversión, más empleos y una economía más dinámica para beneficio de las y los sonorenses, afirmó.
La apertura de este vuelo forma parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura turística del estado, que también contempla obras como la modernización de las carreteras Hermosillo–Bahía de Kino y Sonoyta–Puerto Peñasco, además de la construcción y rehabilitación de los malecones de Guaymas-San Carlos, Puerto Peñasco, Huatabampito y El Cochórit, proyectos que incrementan la competitividad y el atractivo de los destinos sonorenses.
La ruta AIFA-Hermosillo operará de lunes a viernes y los domingos. El vuelo saldrá del AIFA a las 8:00 horas para arribar a Hermosillo a las 9:45 horas; el regreso partirá de la capital sonorense a las 10:25 horas, llegando al AIFA a las 13:50 horas.
El gobernador Alfonso Durazo reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la conectividad aérea del país a través de Mexicana, una acción que contribuye al desarrollo regional y abre nuevas oportunidades para Sonora.