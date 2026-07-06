Sonora estrenará vuelo directo entre Hermosillo y el AIFA con Mexicana

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La nueva ruta aérea comenzará operaciones el 20 de julio como resultado de las gestiones del gobernador Alfonso Durazo, fortaleciendo la conectividad, el turismo y la atracción de inversiones

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/07/2026 10:36 AM.
En Sonora y editada el 06/07/2026 10:40 AM.