Avanzan obras carreteras y proyectos estratégicos en Sonora con inversión federal

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El Gobierno de Sonora informó que continúan los trabajos de conservación de carreteras federales y la ejecución de obras prioritarias, con inversiones superiores a los mil 600 millones de pesos para fortalecer la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo económico de la entidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/07/2026 10:37 AM.
En Sonora y editada el 07/07/2026 10:42 AM.