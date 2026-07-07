Avanzan obras carreteras y proyectos estratégicos en Sonora con inversión federal

Las obras de modernización de la red carretera federal en la entidad y la ejecución de proyectos estratégicos que fortalecen el desarrollo económico, la movilidad y las oportunidades educativas para las y los sonorenses, avanzan en el estado como resultado de la coordinación entre el Gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, y el Gobierno de México que preside Claudia Sheinbaum Pardo.
El mandatario estatal destacó que, como parte de este esfuerzo conjunto, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el 23 de abril de 2026, en Ímuris, arrancó la primera etapa del Programa de Conservación Periódica de Tramos, mediante el cual la SICT anunció una inversión de mil 632 millones de pesos para el mantenimiento y conservación de carreteras federales en Sonora.
En esta primera etapa se autorizaron 228.6 millones de pesos para 10 obras prioritarias, de las cuales seis ya fueron concluidas (Cananea-Ímuris del km 142+000 al 147+00; Janos-Agua Prieta km 116+000 al km 121+00; Janos-Agua Prieta km 134+000 al 140+800; Agua Prieta-Cananea km 11+000 al km 18+000; Santa Ana-Sonoyta del km 94+500 al 103+100 y Moctezuma-Agua Prieta del km 100+000 al km 107+200).
Además, cuatro presentan avances de entre 80 y 95%, desarrollándose en tiempo y forma (Cananea-Ímuris km 139+000 al 142+000; Santa Ana-Sonoyta km 142+000 al km 149+600 y km 170+000 al 178+610; Cananea-Ímuris km 142+360; Hermosillo-Yécora km 118+00 al 125+000 y km 280+000 al km 283+000).
Posteriormente, el 27 de mayo, en Agua Prieta, iniciaron los trabajos de conservación periódica de tramos, en el que se formalizaron 24 contratos con una inversión acumulada de 643.6 millones de pesos para atender carreteras estratégicas del estado. Actualmente se realizan trabajos previos al tendido de carpeta asfáltica, entre ellos la instalación de plantas de asfalto, producción de agregados y materiales pétreos, elaboración y aprobación de diseños, además de bacheo superficial y profundo, sellado de grietas y otras acciones necesarias para garantizar obras de alta calidad.
El 20 de junio, en San Luis Río Colorado, el titular del Ejecutivo estatal participó en el tercer banderazo para la conservación periódica del tramo correspondiente al Puesto de Revisión Militar Cucapah, obra ejecutada por la SICT, donde actualmente se desarrollan trabajos de topografía, movimiento de tierras y producción de materiales para la rehabilitación de la superficie de rodamiento, con conclusión prevista para diciembre.
Asimismo, el 30 de junio, el gobernador Durazo dio el banderazo de inicio del Proyecto Integral para la Construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 337, en Hermosillo, donde ya se realizan trabajos preliminares de topografía para iniciar la cimentación del nuevo plantel.
Con estas acciones, el gobernador Alfonso Durazo Montaño refrenda su compromiso de mantener una estrecha coordinación con el Gobierno de México para impulsar obras que mejoren la seguridad vial, fortalezcan la conectividad regional y generen mayores oportunidades de desarrollo para las y los sonorenses.