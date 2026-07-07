DIF Sonora instala centro de acopio para apoyar a familias afectadas por sismo en Venezuela

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El Gobierno de Sonora abrió una campaña de donación en Hermosillo para recolectar alimentos, artículos de higiene, herramientas e insumos médicos que serán enviados como ayuda humanitaria a las personas afectadas por el terremoto en Venezuela

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/07/2026 11:20 AM.
En Sonora y editada el 07/07/2026 11:29 AM.