DIF Sonora instala centro de acopio para apoyar a familias afectadas por sismo en Venezuela

El Gobierno de Sonora, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora), instaló un Centro de Acopio en sus oficinas centrales para recibir donativos destinados a las familias afectadas por el sismo registrado en Venezuela, con el propósito de sumar esfuerzos solidarios y canalizar apoyo humanitario a la población que enfrenta esta emergencia.
La campaña convoca a las y los sonorenses a participar mediante la donación de alimentos no perecederos, artículos de limpieza y de higiene personal, herramientas para labores de rescate como picos, palas y linternas, además de camillas, collares cervicales y otros insumos de atención prehospitalaria que contribuyan a las acciones de auxilio.
La encargada de despacho de la Dirección General del Sistema DIF Sonora, Diana Zazueta, destacó la importancia de la participación ciudadana para hacer llegar ayuda a quienes más lo necesitan, fortaleciendo los valores de solidaridad y colaboración que distinguen a las y los sonorenses ante situaciones de emergencia.
Los donativos se reciben en las oficinas de DIF Sonora, ubicadas en el bulevar Luis Encinas y Monteverde, en Hermosillo, en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, del 6 al 10 de julio, con el fin de facilitar que la ciudadanía pueda realizar sus aportaciones durante la jornada de acopio.
El Gobierno de Sonora hace un llamado a la sociedad a sumarse a esta iniciativa en beneficio de las familias venezolanas afectadas por el desastre natural.