Impulsan participación de las mujeres en el deporte

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El Gobierno de Sonora celebró la etapa estatal del torneo Mundial Social Mujeres Libres, donde futbolistas de Hermosillo, Nogales y Guaymas promovieron el deporte como herramienta de inclusión. El equipo Goldens de Hermosillo obtuvo el campeonato y avanzará a la fase regional

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/07/2026 10:42 AM.
En Sonora y editada el 07/07/2026 11:10 AM.