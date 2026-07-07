Impulsan participación de las mujeres en el deporte

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de las Mujeres, realizó el torneo estatal del Mundial Social Mujeres Libres, con el objetivo de impulsar el deporte como herramienta de cohesión social y visibilizar la participación de las mujeres en el futbol, con jugadoras de los municipios de Hermosillo, Nogales y Guaymas.
En el marco de la Copa Mundial 2026, esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en coordinación con las instancias de las mujeres en los estados y el respaldo del gobernador Alfonso Durazo, busca además fomentar la participación de las mujeres en el deporte y generar más espacios de desarrollo, inclusión y bienestar.
El encuentro, en su etapa estatal, se realizó en la modalidad Futbol 7, en los Campos Deportivos de La Sauceda, donde las Goldens de Hermosillo obtuvieron el primer lugar.
La secretaria de las Mujeres, Sheila Hernández Alcaraz, hizo entrega de los trofeos a los tres lugares ganadores y agradeció a las participantes por su esfuerzo y dedicación, así como a sus familias y amistades, que hicieron posible esta jornada llena de talento, esfuerzo y trabajo en equipo.
“Esta es la etapa estatal y de aquí se va a pasar a una etapa regional con estados que vienen de la línea norte. Después va a ser la etapa nacional, donde va a salir el equipo ganador final”, informó.