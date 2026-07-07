La Sauceda reúne a familias con cultura, naturaleza y educación ambiental

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El Bosque Urbano La Sauceda ofreció un fin de semana de actividades gratuitas con talleres, conferencias, jornadas de conservación, bazar cultural y presentaciones artísticas para fomentar la convivencia familiar y el cuidado del medio ambiente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/07/2026 11:42 AM.
En Sonora y editada el 07/07/2026 11:45 AM.