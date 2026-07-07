La Sauceda reúne a familias con cultura, naturaleza y educación ambiental

El Gobierno de Sonora, a través del Bosque Urbano La Sauceda, llevó a cabo este fin de semana una amplia programación de actividades culturales, artísticas, recreativas y de educación ambiental, ofreciendo a las familias sonorenses espacios gratuitos para disfrutar, aprender y participar en experiencias para todas las edades.
Las actividades iniciaron el viernes con una nueva edición de Econversando, donde el especialista Hernán Celaya Michel impartió la charla "Experiencias en la regeneración de terrenos degradados con plantas nativas de Sonora", promoviendo el conocimiento sobre la restauración ambiental y la importancia de las especies nativas en la conservación de los ecosistemas.
El sábado, las y los Guardabosques realizaron una jornada de limpieza y conservación dentro del Bosque Urbano La Sauceda, con labores de riego, monitoreo y mantenimiento de la vegetación para el cuidado de las especies. La programación incluyó el Taller de Cerámica: Flora y Fauna Regional, el Taller de Pintura en Cerámica y la actividad Pequeños Guardabosques: Las Sombras del Desierto, enfocada en la educación ambiental mediante experiencias lúdicas.
El domingo se realizó una nueva jornada de limpieza y conservación, además del bazar cultural, que brindó un espacio para emprendedores locales. La jornada concluyó con una nueva edición de Domingos en el Bosque, donde el Ensamble Folclórico Moosni-Xochipilli presentó el espectáculo "Viva la Danza" en el Foro al Aire Libre, permitiendo que las familias disfrutaran de una tarde llena de música, tradición y danza folclórica en un ambiente de sano esparcimiento.
Con estas actividades, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso de consolidar al Bosque Urbano La Sauceda como un espacio integral para la cultura, la educación ambiental, la recreación y la convivencia familiar, ofreciendo de manera permanente actividades gratuitas que promueven el aprendizaje, el contacto con la naturaleza y el disfrute de uno de los espacios públicos más emblemáticos de Hermosillo.