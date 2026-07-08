Iniciará en julio construcción del Hospital IMSS-Bienestar en Ures

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El gobernador Alfonso Durazo anunció que este mes comenzará la construcción del Hospital IMSS-Bienestar en Ures, una obra con inversión de 500 millones de pesos que busca atender una demanda histórica de las familias del Río Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/07/2026 11:39 AM.
En Sonora y editada el 08/07/2026 11:42 AM.