Iniciará en julio construcción del Hospital IMSS-Bienestar en Ures

En atención a la demanda histórica de las familias del Río Sonora y para garantizar servicios de salud dignos para la población, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio a conocer que en el transcurso de este mes iniciará la construcción del Hospital IMSS-Bienestar en Ures, un proyecto respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que contará con una inversión de 500 millones de pesos.
El gobernador Durazo recordó que la construcción de este hospital fue un compromiso asumido desde 2014 como parte de las acciones de remediación por el desastre ambiental registrado en el Río Sonora, proyecto que permaneció sin concretarse durante más de una década, pero que bajo su administración encontró una respuesta favorable para la población.
El titular del ejecutivo estatal informó que el próximo 13 de julio se definirá el proceso de licitación para dar inicio formal a la obra y consolidar un complejo hospitalario con capacidad de crecimiento y atención especializada.
Este problema se dio en 2014, y desde entonces se comprometió el hospital; ahí nos dejaron un par de cuartos arrumbados. Ahora vamos a construir un hospital similar, con algunas particularidades por la especialidad que requiere el Río Sonora, pero será un hospital similar al que construimos en Vícam, indicó.
Este problema se dio en 2014, y desde entonces se comprometió el hospital; ahí nos dejaron un par de cuartos arrumbados. Ahora vamos a construir un hospital similar, con algunas particularidades por la especialidad que requiere el Río Sonora, pero será un hospital similar al que construimos en Vícam, indicó.
El proyecto está incluido dentro del Plan de Justicia para el Río Sonora que busca saldar una deuda histórica con la población en materia de servicios de salud de calidad y ampliar la cobertura de atención.
El gobernador Durazo Montaño destacó que, con el respaldo del Gobierno de México, a través de IMSS-Bienestar, se fortalece la infraestructura hospitalaria en la entidad, y se da un paso hacia el futuro para brindar atención a las familias del Río Sonora, con atención médica de calidad para las familias de la región.