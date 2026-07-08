Lorenia Valles destaca en Agua Prieta avances carreteros y programas de bienestar

“¡La Cuarta Transformación cumple! Primero el presidente López Obrador y, ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con el gobernador Alfonso Durazo, concluyeron la obra de la carretera Agua Prieta-Bavispe que beneficia a miles de las familias de la región. Todavía me tocó recorrer el camino de terracería viajando tres horas y media; hoy, es posible llegar de un lugar a otro en poco más de una hora”, declaró la senadora con licencia Lorenia Valles.
Lo anterior en el marco de la asamblea “Por la defensa de la transformación”, realizada en el municipio de Agua Prieta, donde Valles Sampedro también mencionó la conclusión de las obras de modernización y conservación de los tramos carreteros Cananea-Ímuris, Janos-Agua Prieta, Agua Prieta-Cananea y Moctezuma-Agua Prieta.
En el Senado de la República elaboramos una nueva ley de infraestructura que obliga a que cadaobra pública tenga el objetivo de garantizar el bienestar social, lo cual demuestra el compromiso del gobierno de la transformación de invertir los recursos en lo que la gente necesita, sea una escuela, un hospital o un camino, destacó la sonorense.
Hace unos meses, tuve la oportunidad de acompañar en este municipio la entrega de 1,500 escrituras de vivienda a cargo de los gobiernos de México y de Sonora; igualmente, se están construyendo mil viviendas para que las y los trabajadores accedan a su casa propia. Ambas acciones son parte del programa federal Vivienda para el Bienestar, que también incluimos en la Constitución como un derecho del pueblo, concluyó.