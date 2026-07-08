Lorenia Valles destaca en Agua Prieta avances carreteros y programas de bienestar

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Durante la asamblea “Por la defensa de la transformación”, la senadora con licencia señaló que la carretera Agua Prieta-Bavispe y la modernización de otros tramos representan un avance en conectividad, además de resaltar los apoyos sociales y de vivienda para la región

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/07/2026 12:28 PM.
En Sonora y editada el 08/07/2026 12:32 PM.