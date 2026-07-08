Más de 875 nuevos docentes se gradúan de Escuelas Normales y UPN en Sonora

Las Escuelas Normales y unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) ubicadas en Sonora graduaron a más de 875 nuevas y nuevos profesionales de la educación, tras concluir satisfactoriamente sus estudios de licenciatura.
Además, egresaron 146 personas de alguno de los programas de especialidad, maestría y doctorado que ofrecen las unidades académicas adscritas al Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson).
La encargada de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Beatriz Cota Ponce, acompañó a las y los 150 graduados de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora "Prof. Jesús Manuel Bustamante Mungarro" (Bycenes), a quienes felicitó por este importante logro y les exhortó a cumplir con el compromiso adquirido con la educación.
Las y los graduantes de licenciatura cursaron carreras como Educación Preescolar, Educación Primaria, Educación Física, Educación Especial y Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria, entre otras.
Por su parte, el rector del Creson, Luis Ernesto Flores Fontes, resaltó que las y los nuevos profesionistas egresan de instituciones con amplia trayectoria en la formación inicial docente, reconocidas por su calidad académica y vocación de servicio.
En programas de posgrado, se realizaron las graduaciones del Doctorado en Educación y la Especialidad en Evaluación de Procesos Educativos, así como de cuatro maestrías.