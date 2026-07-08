Más de 875 nuevos docentes se gradúan de Escuelas Normales y UPN en Sonora

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Instituciones formadoras de docentes en el estado concluyeron el ciclo escolar con la graduación de más de 875 profesionistas de licenciatura y 146 egresados de programas de especialidad, maestría y doctorado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/07/2026 11:23 AM.
En Sonora y editada el 08/07/2026 11:37 AM.