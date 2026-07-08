Rescatan a siete integrantes de Madres Buscadoras de Altar en Cerro El Carnero

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Elementos de la AMIC y socorristas de la Cruz Roja auxiliaron a siete mujeres que quedaron varadas durante una jornada de búsqueda en el municipio de Altar. Una de ellas fue trasladada a un hospital por insolación y deshidratación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/07/2026 11:45 AM.
En Sonora y editada el 08/07/2026 11:49 AM.