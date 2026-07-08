Rescatan a siete integrantes de Madres Buscadoras de Altar en Cerro El Carnero

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con apoyo de socorristas de la Cruz Roja Mexicana, rescataron a siete integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Altar que quedaron varadas durante una jornada de búsqueda en el Cerro El Carnero, en el municipio de Altar, Sonora.
El reporte se recibió a través del C5i alrededor de las 14:00 horas del 6 de julio, informando que las integrantes del colectivo se encontraban desorientadas, con signos de insolación y con dificultades para descender del cerro.
Personal de AMIC, con apoyo de Cruz Roja, las localizó, les brindó primeros auxilios, hidratación y apoyo para realizar un descenso seguro.
Una mujer de 53 años presentó un cuadro de insolación y deshidratación, por lo que fue trasladada al Hospital General de Caborca para recibir atención médica; el resto de las participantes fue puesto fuera de riesgo.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) recuerda que brinda de manera permanente acompañamiento institucional a los colectivos de búsqueda que lo solicitan, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Por ello, hace un llamado a que las jornadas se realicen con este acompañamiento, a fin de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas participantes y fortalecer el desarrollo seguro de las labores de búsqueda.