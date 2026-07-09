Alfonso Durazo concluye entrega de 200 mdp a 16 mil familias en Sonora

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Con la entrega de apoyos a 2 mil 400 familias del sur del estado, el gobernador Alfonso Durazo informó que se completó la dispersión de 200 millones de pesos del programa Fortalecimiento Económico para Familias Vulnerables

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/07/2026 10:02 AM.
En Sonora y editada el 09/07/2026 10:20 AM.