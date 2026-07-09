Alfonso Durazo concluye entrega de 200 mdp a 16 mil familias en Sonora

Con la entrega de apoyos económicos a 2 mil 400 familias del sur de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño da cumplimiento al 100% del programa de Fortalecimiento Económico para Familias Vulnerables, que beneficia a 16 mil hogares de los 72 municipios del estado, con una inversión de 200 millones de pesos.
El mandatario estatal, al encabezar junto al secretario de Bienestar Fernando Rojo de la Vega, la entrega de 2 mil 400 Tarjetas de Oportunidades para familias de Cajeme, Bácum, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez y Rosario, destacó que con esta jornada el Gobierno de Sonora concluye la dispersión de los 200 millones de pesos autorizados para 2026, en beneficio de familias de todo el estado.
Señaló que estos apoyos forman parte de la estrategia estatal para acompañar a los hogares que enfrentan mayores dificultades económicas y fortalecer la capacidad de ingreso en sus familias. La Tarjeta de Oportunidades representa un respaldo directo para quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, mediante un apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos para mejorar su calidad de vida.
En esta entrega se dispersaron 6 millones de pesos entre 2 mil 400 beneficiarias y beneficiarios de los cinco municipios del sur de Sonora.
Este es uno de los programas que más llega al bolsillo de las familias, pero que más me llega al alma, porque como gobernador del estado puedo ayudar a miles de familias sonorenses a que garanticen que el día de hoy tendrán pan en su mesa para llevar a su boca. No quiero dramatizar, pero lamentablemente todavía hay gente que le batalla. Y mientras haya una familia que le batalle, el Gobierno del Estado tiene una responsabilidad, pero yo como gobernador tengo un compromiso, destacó.
Durante su gira de trabajo por Cajeme, el gobernador Durazo también supervisó el avance de la rehabilitación de la infraestructura hidráulica, sanitaria y pavimentación de la calle Jacinto López, una obra con una inversión de 79 millones de pesos, de los cuales 42 millones corresponden al Gobierno de Sonora y 37 millones al gobierno municipal, misma que permitirá mejorar la movilidad y los servicios públicos para las y los habitantes de Ciudad Obregón.
Acompañaron en la gira de trabajo al gobernador Durazo: la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano Alejandra Castro Valenzuela; la presidenta municipal interina de Cajeme, Claudia Santacruz Avilés; el presidente municipal de Rosario Tesopaco Gerardo Mendívil Valenzuela; el presidente municipal de Bácum Juan de Dios Jocobi Cuevas; el presidente municipal de San Ignacio Río Muerto Abel González Ambriz y la presidenta de Benito Juárez Edna Sofía Rascón Luzanilla.