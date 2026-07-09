Capturan a dos personas por feminicidio agravado de joven en SLRC

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que Jesús Guillermo “N” y Blanca Zulema “N” fueron detenidos por su probable responsabilidad en el feminicidio agravado de Karla Yureth “N”, de 19 años

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/07/2026 11:12 AM.
En Sonora y editada el 09/07/2026 11:17 AM.