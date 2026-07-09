Capturan a dos personas por feminicidio agravado de joven en SLRC

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ejecutó órdenes de aprehensión en contra de Jesús Guillermo "N", de 26 años, y Blanca Zulema "N", de 43 años, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado cometido en perjuicio de Karla Yureth "N", una joven de 19 años de edad.
Desde el día 6 de julio ambos contaban con un mandamiento judicial de captura en su contra, por lo que la imputada, para intentar eludir la acción de la justicia, se aprovechó de la buena fe de los colectivos de búsqueda, ya que se hizo pasar por una persona desaparecida para evitar ser detenida y llevada ante la justicia.
La carpeta de investigación establece que los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas del pasado 15 de junio de 2026, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Reforma de San Luis Río Colorado; los detenidos, en compañía de la víctima, se encontraban consumiendo narcóticos y bebidas embriagantes. La agresión se detonó por un aparente motivo pasional, luego de que uno de los implicados, quien pretendía sentimentalmente a la joven, reaccionara con violencia al encontrarla cohabitando con otro sujeto.
Movidos por esta molestia, los agresores retuvieron por la fuerza a la víctima, propinándole múltiples golpes para posteriormente asfixiarla utilizando una bolsa de plástico hasta privarla de la vida. En un intento por ocultar el feminicidio, introdujeron el cuerpo de la joven en un contenedor de basura de color azul y lo trasladaron hasta una zona desértica, donde finalmente fue localizado por las autoridades el 20 de junio.
Derivado de labores de investigación por parte de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la madrugada del miércoles se logró ubicar y capturar a ambos señalados en la colonia Solidaridad, de la mencionada ciudad fronteriza; los imputados fueron presentados ante el juez de control correspondiente, se les formuló imputación y quedaron en prisión preventiva justificada.