Coecyt firma convenio con NAFIN y Bancomext para impulsar la innovación en Sonora

El Gobierno de Sonora, a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), firmó un convenio de colaboración con Nacional Financiera (NAFIN) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), con el propósito de fortalecer el ecosistema de innovación, impulsar el desarrollo de las empresas sonorenses y ampliar las oportunidades de capacitación y vinculación para emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas.
El director general del Coecyt, Said Saavedra Bracamonte, suscribió el convenio con representantes de Nacional Financiera (NAFIN) y Bancomext, reafirmando el compromiso de impulsar acciones conjuntas para fortalecer la innovación, la competitividad y el crecimiento económico en Sonora.
A través de este convenio de colaboración se establecerán mecanismos para desarrollar acciones conjuntas enfocadas en la capacitación, asistencia técnica, vinculación empresarial y difusión de programas dirigidos a emprendedores, empresas y actores del ecosistema de innovación, facilitando el acceso a herramientas que impulsen el desarrollo de proyectos con alto potencial de crecimiento.
La colaboración también permitirá promover espacios de encuentro entre empresas, fortalecer redes de colaboración y acercar información sobre oportunidades de desarrollo empresarial y financiamiento, contribuyendo a la consolidación de iniciativas innovadoras en sectores estratégicos para Sonora.
Durante la firma del convenio, ambas instituciones coincidieron en que la coordinación entre organismos públicos y entidades de desarrollo financiero representa un elemento clave para fomentar la innovación, acelerar la transformación de las empresas y fortalecer la competitividad del estado.
Con esta alianza, el Gobierno de Sonora refrenda su compromiso de generar sinergias que impulsen la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento, promoviendo un entorno favorable para el desarrollo económico sostenible y la consolidación de empresas más competitivas en la entidad.