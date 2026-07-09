Coecyt firma convenio con NAFIN y Bancomext para impulsar la innovación en Sonora

...

La alianza busca fortalecer el ecosistema de innovación mediante capacitación, asistencia técnica, vinculación empresarial y difusión de programas dirigidos a emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/07/2026 10:23 AM.
En Sonora y editada el 09/07/2026 10:26 AM.