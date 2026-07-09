FGJES solicitará penas máximas por homicidio de custodio penitenciario

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La Fiscalía de Sonora informó que buscará las sanciones más altas contra los autores materiales e intelectuales del asesinato de Joaquín “N”, mientras continúa la búsqueda del presunto responsable de los disparos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/07/2026 11:09 AM.
En Sonora y editada el 09/07/2026 11:12 AM.