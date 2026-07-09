Inicia el Campamento de Verano Codeson 2026 con cientos de participantes

Con la presencia de cientos de niños, niñas y jóvenes muy entusiastas, de entre 6 y 13 años de edad, arrancó el Campamento de Verano Codeson 2026, el cual durará un par de semanas en sus dos instalaciones sedes: la Unidad Deportiva del Noroeste (CUM) y la Ana Gabriela Guevara (Polifuncional).
Los cursantes realizarán actividades diarias (hasta el 17 de julio) en un recorrido que será de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde, en donde aprenderán, se divertirán, conocerán, o bien reforzarán conocimientos en 17 disciplinas.
Dependiendo de las edades, los alumnos fueron divididos en cuatro grupos: rojo, amarillo, verde y naranja; por lo tanto, cada integrante recibió una camiseta alusiva al Campamento de Verano con el color que les fue asignado.
Las jornadas tendrán un itinerario que incluirá un determinado tiempo en las 17 disciplinas deportivas, las cuales son: natación, basquetbol, handball, bádminton, voleibol de sala, béisbol 5, gimnasia, tiro con arco, tiro deportivo, ultimate frisbee, futbol, futbol bandera o "tochito", taekwondo, luchas, ajedrez, hockey y actividades recreativas.
Los cursos deportivos que ofrece cada año la Comisión del Deporte del Estado de Sonora siempre han sido un semillero de atletas, ya que destacadas figuras del deporte sonorense, como la medallista olímpica de arquería, Alejandra Valencia, además de Andrea Ibarra, de tiro deportivo, surgieron de los Campamentos de Verano.
Es decir, las nuevas generaciones no solo pasarán por momentos de esparcimiento y aprendizaje, sino que empezarán a escribir las nuevas historias de quienes, en un futuro, podrían ser los próximos atletas sonorenses de alto rendimiento.