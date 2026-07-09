Inicia el Campamento de Verano Codeson 2026 con cientos de participantes

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Niñas, niños y jóvenes de entre 6 y 13 años comenzaron actividades en las sedes del CUM y el Polifuncional, donde durante dos semanas practicarán 17 disciplinas deportivas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/07/2026 10:00 AM.
En Sonora y editada el 09/07/2026 10:02 AM.