Lorenia Valles destaca en Cananea avances del Plan de Justicia

Durante la asamblea “Por la defensa de la soberanía” realizada en la ciudad de Cananea, la senadora con licencia Lorenia Valles reconoció que el Plan de Justicia para Cananea como un avance histórico, pues salda una deuda con los mineros que estaban en huelga desde 2007 y con las comunidades afectadas por el derrame tóxico del 6 de agosto de 2014.
Cuando llegó la Cuarta Transformación, había dos asuntos que los gobiernos del PRIAN no resolvieron: la huelga minera y el derrame tóxico de los ríos Sonora y Bacanuchi. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició los trabajos de un plan para restituir sus derechos, el cual se materializó a finales de 2025 por el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo con una inversión de más de 2.2 mil millones de pesos, declaró.
Sonora es el estado minero más importante del país, aporta 33.8% de la producción nacional y genera 155 empleos en el estado, es decir, miles de familias viven de esta actividad económica. En la Cuarta Transformación tenemos el compromiso de hacer que este sector de la economía priorice el bienestar social y el cuidado del medio ambiente. Esto es posible y fue lo que promoví como presidenta de la Comisión de Minería en el Senado de la República, afirmó la sonorense.
Cananea es cuna y precursora de la Revolución Mexicana. Hace unos meses, en el Senado de la República aprobamos la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana. Pero la lucha de los mineros de 1906 logró que la Constitución de 1917 retomara sus demandas salariales y de mejores condiciones de trabajo. El país le debe mucho a Cananea y a los mineros, concluyó Valles Sampedro.
Cananea es cuna y precursora de la Revolución Mexicana. Hace unos meses, en el Senado de la República aprobamos la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana. Pero la lucha de los mineros de 1906 logró que la Constitución de 1917 retomara sus demandas salariales y de mejores condiciones de trabajo. El país le debe mucho a Cananea y a los mineros, concluyó Valles Sampedro.