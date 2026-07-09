Lorenia Valles destaca en Cananea avances del Plan de Justicia

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Durante la asamblea “Por la defensa de la soberanía”, la senadora con licencia señaló que el Plan de Justicia para Cananea representa un avance histórico para atender la huelga minera y las afectaciones derivadas del derrame tóxico de 2014

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/07/2026 10:37 AM.
En Sonora y editada el 09/07/2026 10:40 AM.