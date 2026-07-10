Coordinadores parlamentarios informan sobre situación jurídica con guarderías

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Diputadas y diputados coordinadores de los grupos parlamentarios del Congreso de Sonora señalaron que el Poder Legislativo ha dado cumplimiento a las resoluciones judiciales relacionadas con el amparo promovido por la asociación Conservando los Valores de la Familia A.C

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/07/2026 10:57 AM.
En Sonora y editada el 10/07/2026 11:02 AM.