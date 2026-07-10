Destruyen más de 900 armas en Sonora como parte de estrategia de seguridad

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En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, autoridades estatales y federales realizaron la destrucción de 919 armas, así como miles de cargadores y cartuchos asegurados en operativos conjuntos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/07/2026 11:09 AM.
En Sonora y editada el 10/07/2026 11:12 AM.