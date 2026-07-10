Destruyen más de 900 armas en Sonora como parte de estrategia de seguridad

Como parte de la estrategia integral de seguridad, que encabeza el gobernador Alfonso Durazo Montaño en coordinación con los tres órdenes de gobierno encargados de garantizar la tranquilidad de las familias sonorenses, se llevó a cabo la ceremonia de destrucción de más de 900 armas en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.
En este evento, que estuvo encabezado por el mandatario estatal, fueron destruidas 368 armas cortas, 551 armas largas, 3 mil 373 cargadores y 410 mil 462 cartuchos de diversos calibres, acciones que forman parte de los resultados de aseguramientos realizados por instituciones de seguridad en operativos conjuntos con las distintas corporaciones.
El gobernador resaltó que la seguridad pública no solo se construye atendiendo los delitos, sino también mediante acciones de prevención que impidan que los instrumentos de violencia regresen a las calles y pongan en riesgo a la población.
Cada arma ilegal que sale de circulación reduce la probabilidad de que ocurra un homicidio, un robo, una extorsión o una tragedia familiar. Vean ustedes esta imagen, este tendido de armas que se traduce automáticamente en un riesgo para la paz y la tranquilidad de las familias sonorenses, indicó.
Recordó que hace un año fueron destruidas 586 armas decomisadas al crimen organizado, entre ellas 331 armas largas y 255 armas cortas, además de miles de cargadores y cartuchos, como resultado del esfuerzo conjunto de las instituciones encargadas de la seguridad.