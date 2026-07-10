Durazo y Sheinbaum impulsan la capacidad cuarentenaria ganadera de Agua Prieta

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La instalación de la Red Estatal de Desarrollo Urbano busca coordinar a los 72 municipios para mejorar la planeación territorial, mientras se mantienen acciones para fortalecer la capacidad cuarentenaria del sector ganadero sonorense

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/07/2026 06:09 PM.
En Sonora y editada el 11/07/2026 12:14 PM.