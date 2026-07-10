Durazo y Sheinbaum impulsan la capacidad cuarentenaria ganadera de Agua Prieta

Para que las ciudades y comunidades de Sonora crezcan de manera ordenada, con mejor planeación y obras que respondan a las necesidades de la población, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la instalación de la Red Estatal de Desarrollo Urbano (REDU), un mecanismo que unirá esfuerzos entre el Gobierno de Sonora y los 72 ayuntamientos.
El mandatario estatal, junto al subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda (Sedatu), José Alfonso Iracheta Carroll, explicó que con esta nueva red, los municipios contarán con un espacio permanente de coordinación, asesoría e intercambio de experiencias para fortalecer la planeación de su crecimiento, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, con el objetivo de ofrecer mejores entornos para las familias sonorenses.
La planeación urbana es uno de los más grandes legados que puede dejar una autoridad municipal. Muy probablemente nadie lo vea de inmediato, pero quienes tienen la responsabilidad de mirar hacia el futuro son ustedes. Todo aquello que decidamos con una visión de largo plazo será un gran legado para nuestras comunidades. No podemos seguir resolviendo únicamente las urgencias del día; tenemos que tomar decisiones que garanticen un mejor desarrollo y una mejor convivencia para las próximas generaciones, expresó.
Por su parte, Iracheta Carrol, destacó que uno de los principales retos del desarrollo urbano en México no es la planeación, sino convertirla en acciones concretas que mejoren el territorio. En ese sentido, celebró la creación de la Red Estatal de Desarrollo Urbano en Sonora, al considerar que fortalecerá las capacidades técnicas de los municipios, impulsará mecanismos para implementar los planes urbanos, facilitará el acceso a financiamiento y promoverá un crecimiento ordenado, con mejores sistemas de movilidad y una visión integral del territorio y el medio ambiente.
Celebro mucho que se esté constituyendo esta Red Estatal de Desarrollo Urbano porque es una gran oportunidad para Sonora para construir mecanismos de implementación, dotar de capacidades a los municipios y llevar la planeación a acciones concretas en el territorio, manifestó.
Durante el evento, estuvieron presentes Alejandra Castro Valencia, secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; presidentas y presidentes municipales y representantes de los 72 municipios.