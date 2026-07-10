Instalan Consejo Estatal de Protección Civil y Puesto de Comando en Sonora

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El gobernador Alfonso Durazo y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, encabezaron la sesión para coordinar acciones preventivas y de atención a emergencias durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/07/2026 11:38 AM.
En Sonora y editada el 10/07/2026 11:41 AM.