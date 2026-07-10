Instalan Consejo Estatal de Protección Civil y Puesto de Comando en Sonora

Para que las familias sonorenses estén mejor protegidas durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales, el gobernador Alfonso Durazo Montaño en conjunto con la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, presidió la Sesión del Consejo Estatal de Protección Civil y la instalación del Puesto de Comando, donde se coordinarán las acciones preventivas y de atención a emergencias en todo el estado.
El mandatario estatal reafirmó el compromiso de su administración con la protección de la vida, el patrimonio y la seguridad de las familias sonorenses, mediante una estrategia basada en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
No debemos esperar a que la naturaleza nos imponga a la mala la necesidad de asumir la protección civil como una prioridad de nuestra vida cotidiana. Tenemos que trabajar todos los días por resolver más, enfrentar este reto con un sentido de prevención, más que con un sentido de atención, destacó.
Estamos coordinados. Nos estamos preparando; la preparación del Gobierno de México, del estado de Sonora y de los 72 municipios está presente para atender a la población, expresó.
También se revisaron las zonas con mayor riesgo, los protocolos de respuesta y las acciones que implementarán las dependencias estatales, federales, las Fuerzas Armadas y los 72 municipios para salvaguardar a la población.
Con la instalación del Puesto de Comando se fortalecerá la comunicación entre las instituciones responsables de atender emergencias, lo que permitirá tomar decisiones rápidas y coordinar el despliegue de personal y equipo cuando sea necesario.
En el evento estuvieron presentes autoridades de los tres niveles de gobierno, presidentas y presidentes municipales y representantes de los 72 municipios de la entidad.