SEC Sonora avanza en organización del ciclo escolar 2026-2027

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La Secretaría de Educación y Cultura trabaja en coordinación con áreas operativas para garantizar espacios dignos, asignación de docentes, equipamiento escolar y distribución de materiales antes del regreso a clases

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/07/2026 10:50 AM.
En Sonora y editada el 10/07/2026 10:52 AM.