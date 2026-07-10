SEC Sonora avanza en organización del ciclo escolar 2026-2027

Como parte del compromiso de brindar un servicio educativo de calidad en beneficio de niñas, niños y adolescentes, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), avanza en los trabajos de organización del ciclo escolar 2026-2027.
La dependencia educativa estatal trabaja en equipo y de forma coordinada para cuidar cada detalle con el propósito de que el alumnado, así como el personal docente y de apoyo a la educación, cuenten con espacios dignos.
La encargada de despacho de la SEC, Beatriz Cota Ponce, se reunió con el subsecretario de Planeación y Administración, así como con directores generales de las principales áreas operativas de la dependencia, a quienes instruyó mantener una atención permanente y puntual a cada uno de los aspectos relacionados con la operatividad del sistema educativo estatal.
Recordó que la instrucción del gobernador Alfonso Durazo es trabajar de manera intensiva en equipamiento escolar, asignación de docentes, mantenimiento de los edificios escolares y distribución de mobiliario y libros de texto, entre otros rubros, para tener un regreso a clases exitoso.
Se tiene previsto que el lunes 31 de agosto dé inicio el ciclo escolar 2026-2027 para más de 400 mil alumnos de educación básica que asisten a las 3 mil 412 escuelas públicas de nivel inicial, especial, primaria y secundaria que operan en Sonora.