Capturan a dos objetivos prioritarios por homicidios de custodios en Hermosillo

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La AMIC, la PESP y corporaciones de seguridad detuvieron a Leonel Alejandro “N” y Jonathan Enrique “N”, señalados por su probable participación en homicidios cometidos contra personal del Sistema Estatal Penitenciario

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/07/2026 10:54 AM.
En Sonora y editada el 11/07/2026 11:01 AM.