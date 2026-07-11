FGJES imputa a ‘El Mojarras’ por tentativa de homicidio y asociación delictuosa en Cucurpe

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora formuló imputación contra Miguel Ángel “N” por su probable participación en una agresión armada ocurrida durante un baile popular el pasado 5 de abril de 2026

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/07/2026 10:36 AM.
En Sonora y editada el 11/07/2026 10:40 AM.