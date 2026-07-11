FGJES imputa a ‘El Mojarras’ por tentativa de homicidio y asociación delictuosa en Cucurpe

Derivado del cumplimiento de una orden de aprehensión, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Miguel Ángel “N”, alias “El Mojarras”, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado con alevosía y ventaja en número de tres, en grado de tentativa, asociación delictuosa, en concurso real de delitos, en perjuicio de Óscar Armando “N”, Ismael Ernesto “N”, Josselyn “N” y la sociedad, en Cucurpe, Sonora.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2026, aproximadamente a la 01:00 horas, durante un baile popular celebrado en las inmediaciones del estadio de béisbol donde las víctimas fueron objeto de una agresión planeada por varios sujetos armados.
Las investigaciones establecen que inicialmente dos de los agresores interceptaron y amenazaron de muerte a una de las víctimas, realizando incluso detonaciones con armas de fuego; posteriormente, al intentar las víctimas ponerse a salvo, fueron perseguidas por un grupo de individuos que arribó en diversos vehículos, entre quienes presuntamente se encontraba Miguel Ángel “N”, alias “El Mojarras”, quienes accionaron armas de fuego en su contra con la finalidad de privarlas de la vida, sin lograr su cometido debido a que las víctimas consiguieron resguardarse en un domicilio.