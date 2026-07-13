Congreso de Sonora aprueba suspensión indefinida de regidora de Nogales

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La LXIV Legislatura ratificó la suspensión del mandato de Angélica Valdés Mendoza debido a un proceso penal activo y a la imposibilidad legal para ejercer sus funciones en el Cabildo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/07/2026 12:46 PM.
En Sonora y editada el 13/07/2026 01:03 PM.