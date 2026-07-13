Lorenia Valles destaca a Cajeme como prioridad de la Cuarta Transformación

“Cajeme es una prioridad para la Cuarta Transformación. La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo trabajan para que llegue más bienestar a este municipio a través de los programas sociales, las obras de infraestructura pública y el impulso a las actividades económicas que representan oportunidades de empleo para las y los cajemenses”, declaró la senadora con licencia Lorenia Valles.
Lo anterior durante la asamblea “La Patria no se vende, se ama y se defiende” que Valles Sampedro encabezó en la Plaza Lázaro Cárdenas de Ciudad Obregón, donde mencionó que Cajeme es una tierra valiosa, no solo por su importancia económica en cuanto al desarrollo de las industrias manufactureras y la agropecuaria, sino por su valor histórico y cultural.
El nombre de esta plaza pública me hace recordar que el expresidente Lázaro Cárdenas fue el primer mandatario que promovió el derecho constitucional de las mujeres a votar y ser votadas. Cada espacio de representación política ocupado por una mujer no ha sido una concesión, sino resultado de una lucha histórica y hoy se cristaliza con la presidenta Claudia Sheinbaum. Por ello, es motivo de orgullo decir que este es el tiempo de las mujeres, señaló la sonorense.
Actualmente, cerca de 120 mil cajemenses reciben un apoyo que fortalece los ingresos de sus hogares, ya sean las pensiones para personas mayores, mujeres y personas con discapacidad, así como las becas. Además, desde el inicio de su administración, el gobernador Alfonso Durazo se sumó a este compromiso social con diferentes programas para atender a las familias en situación de vulnerabilidad, finalizó Valles Sampedro.