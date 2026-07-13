Lorenia Valles destaca a Cajeme como prioridad de la Cuarta Transformación

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Durante una asamblea en Ciudad Obregón, la senadora con licencia señaló que el municipio recibe atención mediante programas sociales, obras de infraestructura e impulso a actividades económicas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/07/2026 11:35 AM.
En Sonora y editada el 13/07/2026 11:50 AM.