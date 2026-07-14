Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Artículo 27 de Nogales

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Un hombre fue privado de la vida a tiros la tarde del lunes en la colonia Artículo 27. Autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona, mientras la Fiscalía de Sonora inició las investigaciones para esclarecer el crimen

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/07/2026 11:15 AM.
En Sonora y editada el 14/07/2026 11:20 AM.