Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Artículo 27 de Nogales

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde del lunes en la colonia Artículo 27 en Nogales, Sonora, donde autoridades atendieron el reporte de una persona herida por proyectil de arma de fuego.
Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Planeación Urbana y Administración Pública, en la parte alta de dicho sector. Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes. Al revisar a la víctima, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
De manera preliminar, se informó que la víctima es una persona del sexo masculino, presuntamente de oficio taxista.
Posteriormente arribaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense (SEMEFO), adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), así como efectivos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes acordonaron el área e iniciaron las diligencias correspondientes.
De forma preliminar también se informó que una persona con impactos de bala ingresó al Hospital IMSS Bienestar de Nogales. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que este caso esté relacionado con el homicidio registrado en la colonia Artículo 27.
Asimismo, trascendió que las autoridades aseguraron un vehículo con características similares al que presuntamente utilizaron los agresores. No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente ni se ha establecido su posible relación con los hechos.
Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni se reportan personas detenidas. Las investigaciones continúan.