Lorenia Valles defiende la fuerza de la 4T en Sonora con resultados y coalición política

Luego de su asistencia a la toma de protesta del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Encuentro Solidario en Puerto Peñasco, la senadora de la República con licencia Lorenia Valles afirmó que la Cuarta Transformación es fuerte porque cuenta con la confianza de la gente y ha dado resultados a favor de su bienestar, además de que ha sumado a otras fuerzas políticas al proyecto de transformación social.
Morena es la principal fuerza política de México y el eje de nuestro proyecto de nación., Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador siempre habló de la importancia de incluir a otras fuerzas comprometidas con el cambio verdadero y construir una coalición política. Así, logramos que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza, expresó Valles Sampedro.
Esto nos ha permitido contar con la representación mayoritaria en el Senado de la República, la Cámara de Diputados y buena parte de los congresos locales, logrando la mayoría calificada para la aprobación de varias reformas a la Constitución y la creación de nuevas leyes en favor de los derechos del pueblo y de la soberanía, como la reforma al artículo 4° constitucional que reconoce los programas de bienestar como derechos del pueblo, mencionó la legisladora con licencia.
Esto nos ha permitido contar con la representación mayoritaria en el Senado de la República, la Cámara de Diputados y buena parte de los congresos locales, logrando la mayoría calificada para la aprobación de varias reformas a la Constitución y la creación de nuevas leyes en favor de los derechos del pueblo y de la soberanía, como la reforma al artículo 4° constitucional que reconoce los programas de bienestar como derechos del pueblo, mencionó la legisladora con licencia.
En Sonora la Cuarta Transformación también cuenta con el apoyo de la gente porque se gobierna con honestidad, cercanía y resultados. El gobernador Alfonso Durazo ha hecho de su administración un ejemplo de gobernanza democrática, fomentando la unidad y una coalición política entre morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Encuentro Solidario y Nueva Alianza, concluyó.