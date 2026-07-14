Lorenia Valles defiende la fuerza de la 4T en Sonora con resultados y coalición política

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La senadora con licencia afirmó que la fortaleza de la Cuarta Transformación radica en la confianza ciudadana, los resultados de gobierno y la alianza entre Morena y otras fuerzas políticas, al señalar que este proyecto continúa consolidándose en Sonora y el país

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/07/2026 09:39 AM.
En Sonora y editada el 14/07/2026 09:42 AM.